Frohes Neues von Sylt Christian Lindner und Franca Lehfeldt posten Neujahrsfoto

Bundesfinanzminister Christian Lindner (44) und seine Frau, die Journalistin Franca Lehfeldt, haben zu Beginn des neuen Jahres ein gemeinsames Foto von der Insel Sylt gepostet. „Ein frohes, gesundes und lebhaftes Neues Jahr allerseits!“, schreibt Lehfeldt (34) neben das Foto, das sie und der FDP-Bundesvorsitzende auf Instagram veröffentlichten. Auf dem Bild sind beide in dicke Jacken gehüllt und halten sich in den Armen, während sie in die Kamera lächeln, im Hintergrund sieht man Dünen und das Meer.