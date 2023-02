Familienplanung, Reiten und Sylt „Liebe steht an erster Stelle“ – Christian Lindner spricht über sein Privatleben

Es gibt Dinge, die Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) noch wichtiger sind als der Staatshaushalt. „Die Liebe steht an erster Stelle“, verriet der FDP-Politiker in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit „Bunte“. Er versuche, so oft wie möglich mit seiner Frau Franca Lehfeldt zusammen zu sein. „Wir sehen uns in der Regel jeden Tag – wenn es irgendwie geht, komme ich nachts auch weite Strecken heim“, sagte er.