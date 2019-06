Podcast mit dem Ehemann : Charlotte Roche versteckt Beziehungskrach nicht mehr vor Freunden

Berlin Autorin Charlotte Roche will in einem neuen Podcast wöchentlich über ihre Beziehung sprechen - und zwar gemeinsam mit ihrem Mann. Ehekrach verstecken die beiden auch vor Freunden nicht mehr.

Charlotte Roche hat selten Angst vor fiesen Details. Mit Büchern wie „Feuchtgebiete“ und „Schoßgebete“ hat die Autorin für Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt startet die 41-Jährige ein neues Experiment: Sie will mit ihrem Mann über die gemeinsame Beziehung sprechen - und zwar öffentlich in einem Podcast. Bei Spotify soll es ab diesem Freitag um Dinge gehen, die Paare nerven. Finanzen zum Beispiel. Oder Eifersucht, aber dazu später mehr.

Roche, die sonst in Köln lebt, sitzt gut gelaunt auf einem Sofa in einem Konferenzraum in Berlin-Mitte. Im Gebäude läuft die Klimaanlage, in dunklen Wänden im Flur spiegelt man sich. Ihr Mann ist nicht dabei. Er suche eher nicht die Öffentlichkeit und sei „sehr zurückhaltend“, sagt sie. Für ein Interview des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ ließen sich beide so fotografieren, dass man ihn nicht erkennt.