Wegen Sohn Cathy Hummels würde öffentlich nie schlecht über Ex-Mann sprechen

Es gehe ihr dabei in erster Linie um ihren Sohn, sagte die 35-Jährige am Donnerstag am Rande der Verleihung des deutschen Parfumpreises „Duftstars“ in Düsseldorf. „Er soll immer das Gefühl haben, dass Mama und Papa ihn lieben, egal was ist, und auch miteinander klarkommen.“