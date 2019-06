München oder Dortmund? : Cathy Hummels lüftet Geheimnis um Umzug ins Ruhrgebiet

Düsseldorf Zieht Cathy Hummels zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn wieder ins Ruhrgebiet oder bleibt sie in München? Die Gerüchteküche brodelte. Jetzt meldet sich Cathy Hummels selbst zu Wort - per Instagram.

Mats Hummels spielt bald wieder für Borussia Dortmund. Als der überraschende Wechsel bekannt wurde, starteten auch gleich Spekulationen darüber, ob seine Frau Cathy und Sohn Ludwig mit ihm umziehen werden, oder in München bleiben. Jetzt hat sich Cathy Hummels auf Instagram geäußert und so alle Gerüchte aus der Welt geschafft.

In einem langen Statement stellt sie zunächst klar: „Unsere Familie wird auf jeden Fall zusammenbleiben.“ Aber mit einem Kind könne man nicht einfach so umziehen. „Ich möchte Ludwig nicht von heute auf morgen aus seinem gewohnten Umfeld reißen“, schreibt sie weiter. Sie und ihr Mann werden zunächst die passenden vier Wände finden müssen. „Und jetzt arbeiten wir daran, uns erneut eine 2. Heimat in Dortmund neben München aufzubauen.“