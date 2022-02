„Er schlug mehrfach auf mich ein“ : Cathy Hummels bei Strandspaziergang in Thailand überfallen

Phuket/München Cathy Hummels berichtet von einem Überfall beim Strandspaziergang in Thailand. Der Angreifer soll auch Gewalt angewandt haben. Die Moderatorin war zu Dreharbeiten für eine RTL-II-Sendung vor Ort.

Die Moderatorin Cathy Hummels (34) ist nach eigenen Angaben in Thailand überfallen und ausgeraubt worden. Es gehe ihr „den Umständen entsprechend gut“, teilte ihr Management am Mittwoch auf Anfrage mit. „Sie hat auch bereits Anzeige erstattet und der Täter wird ermittelt.“ Hummels befand sich zu Dreharbeiten für die RTL-II-Show „Kampf der Realitystars“ in der Region Phuket. Sie sei kurz vor der Abfahrt zum Flughafen am vergangenen Samstagabend bei einem Strandspaziergang überfallen worden, bestätigte der Sender.