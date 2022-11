Doku auf RTLzwei : Cathy Hummels nennt Grund für Trennung von Mats

München Cathy Hummels hat erstmals ausführlich über ihre Trennung von Fußballer Mats Hummels gesprochen. In einer RTLzwei-Doku berichtet sie außerdem von ihrer Depression und erklärt, wieso sie „keinen deutschen Mann“ mehr will.

Influencerin Cathy Hummels (34) will keinen deutschen Mann mehr. „Am liebsten hätte ich einen Amerikaner oder auch einen Engländer“, sagt sie in der Dokumentation „Cathy Hummels - Alles auf Anfang“, die am Mittwochabend bei RTLzwei läuft. Darin meldet sie sich bei einem Aufenthalt in Los Angeles bei einer Dating-Agentur an, die sich nach Hummels' Angaben „auf Unternehmer, auch Celebrities“ spezialisiert hat. „Wenn es um Männer geht, bin ich wirklich schüchtern“, sagt sie den Damen von der Agentur. Und klipp und klar: „Ich will keinen deutschen Mann mehr.“ Ihr Ex, der langjährige Fußballnationalspieler Mats Hummels, sei bei deutschen Männern auch einfach viel zu präsent.