Film „Tár“ Rolle der Stardirigentin hat Cate Blanchett „völlig verzehrt“

Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (53) hat die Figur der Stardirigentin Lydia Tár in ihrem neuesten Film als ihre herausforderndste Rolle bezeichnet. „Alles was ich sagen kann ist, dass ich total, total davon absorbiert wurde“, sagte Blanchett am Donnerstag am Rande der Berlinale vor Journalisten. „Es hat mich völlig verzehrt.“ Über die Rolle hinaus habe das auch an den Fragen gelegen, die der Film behandele. „Es war psychologisch herausfordernd“, sagte Blanchett. „Ich denke immer noch darüber nach.“