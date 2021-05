Investor bei „Die Höhle der Löwen“ : Das müssen Sie über Carsten Maschmeyer wissen

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer 9 Bilder Das sind die „Höhle der Löwen“-Investoren

Düsseldorf Als die schillerndste Person bei „Die Höhle der Löwen“ gilt sicherlich der Milliardär Carsten Maschmeyer. Auch in der neuen Staffel ist er wieder mit dabei. Wir stellen den Investor genauer vor.

Die große Start-Up-Show „Die Höhle der Löwen“ geht 2021 in eine neue Runde. Mit dabei sind wieder bekannte Gesichter wie Carsten Maschmeyer, der auch in der neuen Staffel wieder auf der Suche nach spannenden Investitionen ist. Wir stellen den Finanzunternehmer, der 1959 in Bremen geboren wurde, genauer vor.

Wer ist Carsten Maschmeyer?

Carsten Maschmeyer wurde am 8. Mai 1959 in Bremen geboren. Er ist Finanzunternehmer und Milliardär. Maschmeyer baute unter anderem die Finanzvertriebsgesellschaft AWD Holding auf, die wegen ihrer umstrittenen Verkaufsmethoden zeitweise unter großer öffentlicher Kritik stand. Das Unternehmen wurde 2007 für 1,9 Milliarden Franken an einen Schweizer Lebensversicherer verkauft.

Seit 2009 ist Maschmeyer mit der Schauspielerin Veronica Ferres liiert - 2014 wurde geheiratet.

Als Referent an Hochschulen oder auf Kongressen teilt der Wahlmünchner seine Wirtschaftsexpertise mit anderen. Im Jahr 2012 veröffentlichte Maschmeyer ein eigenes Buch: "Selfmade – erfolg reich leben" - es wurde zum Bestseller. 2016 folgte dann ein weiteres Buch: "Die Millionärsformel – Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit".

Maschmeyer zählt zu den reichsten Menschen der Bundesrepublik. Schätzungen zufolge ist er inzwischen über eine Milliarde Euro schwer.

Seit wann ist Carsten Maschmeyer bei „Die Höhle der Löwen“?