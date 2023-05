Darstellerin von Prinzessin Leia in „Star Wars“ Schauspielerin Carrie Fisher posthum mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Zu der Feier vor dem Theater El Capitan erschienen einige Fans als Prinzessin Leia verkleidet. Die Ehrung war extra auf den 4. Mai gelegt worden, dem inoffiziellen „Star Wars“-Gedenktag. Die Aussprache des Datums auf Englisch, „May the Fourth“, erinnert an die englischsprachige Grußformel „May the force be with you“ (Möge die Macht mit Dir sein).