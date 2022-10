“Du hast keine Expertise, auch nicht zur Ukraine“ : Carolin Kebekus feuert in Rap-Song gegen Richard David Precht

Carolin Kebekus, Komikerin, Sängerin, Synchronsprecherin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, aufgenommen im Anschluss an eine Aufzeichnung von «Die Carolin Kebekus Show» in Köln (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Wenn Sängerin und Komikerin Carolin Kebekus sich in ihren Rap-Songs mit einem aktuellen Thema beschäftigt, dann geht sie nicht gerade zimperlich mit Worten um. Diesmal hat es den Philosophen und Dauer-Talkgast Richard David Precht erwischt.

Das Lied ist eingängig, der Refrain simpel und spätestens nach dem zweiten Mal ist der Zuhörer geneigt, ihn mitzusingen. “Richard David Precht“ lautet er und das ist auch der Titel ihres Liedes, das seit dem 14. Oktober 2022 in den sozialen Medien als Musik-Video verfügbar ist. In ihrem Rap-Song beschimpft (disst) Komikerin Carolin Kebekus, sie teilt also mächtig aus gegen Richard David Precht (57).

Es ist ein Rundumschlag gegen den Philosophen, der Dauergast in Talkshows ist. Zuletzt sorgte er mit seinem Buch „Die vierte Gewalt - Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist“, das er zusammen mit dem Soziologen Harald Welzer (64) geschrieben hat, für Diskussionen. In dem Buch wird Medien zu viel Meinungsmache und Nähe zur Politik vorgeworfen.

Eine Szene aus einer Talkshow, in der es auch um das Buch geht (Markus Lanz, 29. September 2022) und in der Precht die Spiegel-Journalistin Melanie Amann scharf angeht, bildet das Intro zu Kebekus Rap. Und dann legt Kebekus los. “Wer ist Number One Talk Show Guest / Richard David Precht / wer ist King of Stress/ wär' gern Deutschlands Sokrates / denkt er hat immer recht / Richard David Precht / denkt hat immer recht. NEIN! / Richard David Precht“, singt die Kölnerin in Richtung des Populärphilosophen.

Sie verarbeitet in ihrem Lied auch Prechts Haltung zum Ukraine-Krieg. In einem offenen Brief hatten Ende Juni 2022 mehrere Prominente aufgefordert, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen mit Russland zu beenden. Precht war einer der Unterzeichner. Der Appell sorgte für Debatten.

Bekannt geworden ist Precht 2007 mit seinem Populär-Philosophiebuch „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“. Inzwischen polarisiert der gebürtige Solinger immer mal wieder mit seinen Ansichten. „Du hast keine Expertise. Auch nicht zur Ukraine / Wer bist Du, wer bist Du und wenn ja, zu viele“, dichtet Kebekus.