Vor der Küste Capris : Tom und Heidi haben Ja gesagt

Capri Es ist soweit: Heidi Klum und Tom Kaulitz geben sich vor der Küste Capris das Ja-Wort. Die Megayacht „Christina O“ ist pompös geschmückt, die Gäste sind da. Alle sind bereit für die Promi-Hochzeit des Jahres.

Heidi Klum und Tom Kaulitz machen offenbar ernst. Sie geben sich vor der Küste Capris - zumindest symbolisch - das Ja-Wort. Das berichten mehrere Boulevardmedien übereinstimmend. Demnach sind die Gäste des Hochzeitspaares gegen 18.30 Uhr an Deck der Luxusyacht „Christina O“ angekommen. In einem Video, das „ rtl.de “ veröffentlichte, kann man sehen, wie das Schiff vor der Zeremonie noch dekoriert wird. Man entschied sich anscheinend für weiß-rosa-Töne.

Wie die „ Gala “ berichtet, soll die Trauung gegen 20 Uhr zuende gewesen sein. Heidis Kinder sollen demnach ganz nahe am Altar gestanden haben, als sie und Tom sich das Ja-Wort gaben. Laut „Gala“ trägt Heidi ein weißes Kleid und einen Schleier. Die „ Bunte “ konnte sogar ein Foto von Heidi im Kleid machen. Tom trägt laut „Gala“ einen weißen Anzug. Die Boulevardzeitschrift mutmaßt in ihrem Liveblog, dass Toms Bruder Bill die beiden „trauen“ könnte - oder zumindest eine Traurede halten wird.

An Bord sind auch Wolfgang Joop, der zu dem besonderen Anlass eine auffällig bunte Hose trägt. Auch Sänger Sasha wurde bereits am Abend vorher auf der Pre-Wedding-Party in einem Beach-Club gesehen. Die „Bild“-Zeitung vermutet, dass er den beiden Verliebten ein Ständchen singen wird. Thomas Hayo, der Heidi durch zahlreiche Staffeln von „Germany's next Topmodel begleitet hat, ist ebenfalls auf Capri. In seiner Instagram-Story postete er ein Foto von zwei Felsen mit kleinen Herzchen darüber. Dazu schrieb er „Getting ready“. Auch er war am Vorabend bereits auf der Pre-Party zu Gast.