Posthumer „Palm Dog Award“ : Terrier Uggie als bester Filmhund der vergangenen 20 Jahre geehrt

Paris Der durch den Film „The Artist“ bekannt gewordene Jack-Russell-Terrier Uggie ist in einer Online-Verleihung des Filmfestivals von Cannes posthum mit dem „Palm Dog Award“ ausgezeichnet worden.

Omar von Muller, Uggies Hundetrainer, zeigte sich erfreut über die Auszeichnung, mit der auch seine Arbeit anerkennt werde. "Uggie war eine sehr, sehr besonderer Freund. Er war ein Familienmitglied. Er liebte die Arbeit und die Aufmerksamkeit, die er am Set bekam. Er wird für immer in unseren Herzen sein", sagte er. Der Terrier war vor fünf Jahren im Alter von 13 Jahren gestorben.

Der "Palm Dog Award" wird seit 2001 vergeben. Im vergangenen Jahr gewann ihn der Pitbull Brandy für seinen Auftritt in "Once Upon a Time... in Hollywood" von Star-Regisseur Quentin Tarantino.