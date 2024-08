Debatte in Speyer Bundeskanzler Kohl noch immer ohne Grabstein

Speyer (epd). Zweige verdecken das Holzkreuz zur Hälfte, auf dem die Inschrift „Helmut Kohl 3.4.1930 -16.6.2017“ langsam abbröckelt. Seit mehr als sieben Jahren liegt der Kanzler der Einheit in einem schlichten Grab auf dem Friedhof des Speyerer Domkapitels am Rande des Adenauerparks bestattet. Noch immer fehlt ein Grabstein. Die letzte Ruhestätte des früheren Bundeskanzlers, der am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren starb, ist ein Provisorium. Anfangs pilgerten Menschenmassen dort hin, heute bleiben vor dem Zaun nur noch vereinzelt Fußgänger kurz stehen.