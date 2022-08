„Buchstäblich getötet“ : Britney Spears erhebt massive Vorwürfe gegen ihre Familie

New York Dreizehn Jahre lang wurde Britney Spears von ihrem Vater kontrolliert, 2021 wurde die Vormundschaft nach einem langen Rechtsstreit beendet. Nun erhebt die Sängerin massive Vorwürfe gegen ihre Familie.

Mit Hits wie „Oops!... I Did It Again“ und „Baby One More Time“ war Spears Ende der 90er Jahre zum Superstar geworden. In den vergangenen Jahren hatte sie vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem die Bewegung #FreeBritney, die das Ende der Vormundschaft für die Sängerin forderte, soll Britney Spears geholfen haben. „Was mich verwirrt hat, war, dass so viele Menschen auf der Straße für mich kämpften, während meine Mutter und meine Schwester nichts taten.“ In der Audionachricht bedankt sie sich schließlich bei ihren Fans: „Ihr habt mein Leben gerettet.“