Bekannter Buch-Illustrator Wolf Erlbruch im Alter von 74 Jahren gestorben

Wolf Erlbruch wurde den Angaben nach am 30. Juni 1948 in Wuppertal geboren und lebte dort bis zu seinem Tod. Er studierte an der Folkwang Hochschule in Essen und arbeitete seit 1974 zunächst als Grafiker in der Werbebranche, unter anderem für Magazine wie „Esquire“, „GQ magazine New York“ und „Stern“. Ab 1985 war er auch als Illustrator für Kinder- und Jugendbücher tätig.