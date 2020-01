Wegen Vergewaltigung einer Elfjährigen : Bruder von Nicki Minaj muss 25 Jahre in Haft

Mineola Der Bruder von Rapperin Nicki Minaj muss wegen sexueller Gewalt gegen ein Kind jahrzehntelang ins Gefängnis. Er war bereits 2017 verurteilt worden, ging aber in Berufung.

Ein Gericht verurteilte den 41-Jährigen am Montag wegen der mehrfachen Vergewaltigung einer Elfjährigen in seinem Zuhause in Long Island zu 25 Jahren Haft.

Maraj bat im Gericht am Montag um eine zweite Chance, er sagte, er habe ein Alkoholproblem. Einer seiner Anwälte sagte, Maraj leide an gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck, Gicht und Blutarmut und forderte die Minimalstrafe von zehn Jahren. Ein anderer seiner Anwälte kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.