Bruce Willis Karriere als Schauspieler begann in den 70er Jahren mit Rollen am Theater und in TV-Serien. Seinen Durchbruch als Schauspieler erlangte er 1988 mit dem Action-Film „Stirb langsam“ in seiner Rolle als New Yorker Polizist John McClane.

Hier ein Szenenbild von 1995 aus „Stirb langsam: Jetzt erst recht“.