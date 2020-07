Sohn von Ex-Fußballstar und Modedesignerin : Brooklyn Beckham verlobt sich mit US-Schauspielerin Nicola Peltz

Brooklyn Beckham (Archivbild aus dem Jahr 2018). Foto: AP/Joel C Ryan

London Brooklyn Beckham, Sohn des Ex-Fußballstars David Beckham und der Modedesignerin Victoria Beckham, hat sich verlobt. Vor zwei Wochen habe er seine Seelenverwandte Nicola Peltz gefragt, ob sie ihn heiraten wolle - „und sie hat Ja gesagt“.

Das schrieben die beiden am Samstag in Instagramposts. „Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt“, fuhr der 21-jährige Brooklyn fort. „Ich verspreche der beste Ehemann zu sein und eines Tages der beste Vati.“ Die 25 Jahre alte US-Schauspielerin Peltz schrieb: „Du hast mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht. Ich kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens an deiner Seite zu verbringen.“