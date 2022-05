Sängerin im Liebesglück : Britney Spears zeigt Details ihrer Hochzeitsvorbereitungen

Los Angeles/Berlin Britney Spears schwebt im Liebesglück. Sie und ihr Freund Sam Asghari befinden sich schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ein Termin steht schon fest - ein wichtiges Detail verrät die Sängerin aber nicht.

US-Popsängerin Britney Spears („Baby One More Time“) und ihr Verlobter Sam Asghari (28) haben nach eigenen Angaben ihren Hochzeitstermin festgelegt. „Unser Leben ist im Moment ein echtes Märchen. Einen schönen Muttertag für dich, meine künftige Königin“, schrieb Asghari am Sonntag in einer Instagram-Story. „Außerdem haben wir den großen Tag terminiert. Aber den wird niemand erfahren bis zum Tag danach.“