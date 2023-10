Biografie der Sängerin Britney Spears war von Justin Timberlake schwanger und trieb ab

Die Memoiren der Sängerin von Hits wie „Baby One More Time“, „Oops! ... I Did It Again“ und „Toxic“ erscheinen am kommenden Dienstag. Das Magazin „People“ veröffentlichte nun vorab exklusiv erste Auszüge. Demnach rechnet Spears in dem Buch auch mit ihrem Vater ab, der 13 Jahre lang eine umstrittene Vormundschaft über sie hatte. „Die Vormundschaft hat mich meines Frauseins beraubt und mich zu einem Kind gemacht“, schreibt die Sängerin. „Ich hatte immer Musik in meinen Knochen und in meinem Blut gespürt; sie haben mir das gestohlen.“