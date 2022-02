„Gefühl, gehört zu werden“ : Britney Spears teilt Brief von US-Abgeordneten

Los Angeles US-Sängerin Britney Spears hat auf Instagram einen Brief veröfentlicht. Demnach ist sie von zwei Kongress-Abgeordneten dazu eingeladen worden, mit ihnen über ihre Vormundschaft zu sprechen.

„Dein Weg zur Gerechtigkeit wird viele andere, die in unsachgemäßer Weise durch eine Vormundschaft zum Schweigen gebracht werden, inspirieren und bestärken“, heißt es in einem Brief, der auf den 1. Dezember datiert ist und den Spears am Mittwoch auf Instagram teilte. Die beiden demokratischen Abgeordneten Charlie Crist und Eric Swalwell gratulierten darin der Sängerin zu ihren „historischen Siegen“ und drückten unter anderem ihre Besorgnis darüber aus, dass Spears nicht selbst hatte auswählen können, wem die Kontrolle über ihre Finanzen und persönlichen Belange übertragen worden war.