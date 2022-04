Popstar erwartet drittes Kind : Britney Spears verkündet auf Instagram – „Ich bin schwanger“

Los Angeles Zwei Söhne im Teenager-Alter hat Britney Spears schon. Aber die Sängerin hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie gerne noch ein Kind hätte. Jetzt verkündet sie die freudige Nachricht.

Die US-Popsängerin Britney Spears (40, „Baby One More Time“) hatte bereits im vorigen Jahr davon gesprochen, dass sie gerne ein weiteres Kind hätte - nun könnte sich ihr Wunsch erfüllen. „Ich bekomme ein Baby“, schrieb Spears am Montag auf Instagram in einem längeren Eintrag, in dem sie auch ihr Gewicht und frühere Schwangerschaftsbeschwerden erwähnte.