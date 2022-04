Popstar gibt Schwangerschaft bekannt : Britney Spears erwartet ihr drittes Kind

Die Sängerin Britney Spears im Oktober 2018 in Las Vegas Foto: dpa/Steve Marcus

Los Angeles Im November endete die lange Vormundschaft der US-Sängerin. Jetzt gab Britney Spears bekannt, dass sie schwanger ist. Sie hat bereits zwei Söhne mit Kevin Federline. Die 40-Jährige ist mit dem Fitnesstrainer Sam Asghari liiert.

Die US-Popsängerin Britney Spears erwartet ihr drittes Kind. Sie habe einen Schwangerschaftstest gemacht, schrieb die 40-Jährige am Montag im Onlinedienst Instagram. "Ich bekomme ein Baby." Spears hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline zwei Söhne: Sean und Jayden. Federline hat für die beiden Teenager das Hauptsorgerecht.

Die Ankündigung kam fünf Monate, nachdem ein Gericht die umstrittene Vormundschaft ihres Vaters beendet hatte. Dieser hatte Spears laut eigenen Angaben daran gehindert, sich ihren erneuten Kinderwunsch zu erfüllen.

Zunächst habe sie gedacht: "Oh je... Was ist mit meinem Bauch passiert?", schrieb Spears. Nun wachse ihr Bauch immer weiter. Mit der Bemerkung, es könnten auch "zwei da drinnen" sein, heizte Spears unter ihren Fans Spekulationen an, wonach es sich bei dem Nachwuchs um Zwillinge handeln könnte.

Spears ist mit dem 28-jährigen Sam Asghari liiert, der Fitnesstrainer, Tänzer, Model und Influencer ist. Bei Instagram schrieb die Sängerin, sie werde in nächster Zeit weniger ausgehen, um den Paparazzi zu entgehen.

Die Popsängerin hatte sich nach eigenen Angaben seit längerem ein weiteres Kind gewünscht, wurde von ihrem Vater als ihrem langjährigen Vormund aber demnach daran gehindert, sich eine Spirale zur Schwangerschaftsverhütung entfernen zu lassen. Im Dezember feierte sie ihren 40. Geburtstag - und gleichzeitig ihre wiedergewonnene Freiheit.

Die Sängerin von Hits wie "Baby One More Time" und "Toxic" war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt worden. Ihr Vater Jamie Spears übernahm daraufhin die Vormundschaft über seine Tochter und damit neben der Verwaltung ihrer persönlichen Belange auch die Kontrolle über ihr Vermögen. Im November des vergangenen Jahres erklärte ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft über den Popstar für beendet.

In ihrem Instagram-Beitrag sprach Spears auch über ihren Kampf mit Depressionen während früherer Schwangerschaften. Sie schrieb, es sei "absolut schrecklich" gewesen. "Einige Leute hielten es für gefährlich, wenn eine Frau mit einem Baby in sich so klagte", schilderte sie. "Aber jetzt sprechen Frauen jeden Tag darüber ... Gott sei Dank müssen wir diesen Schmerz nicht für uns behalten."

(juju/AFP)