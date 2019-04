Video auf Instagram : Britney Spears beruhigt Fans - und bittet um „etwas Privatsphäre“

Berlin Britney Spears wendet sich mit einem kurzen Video auf Instagram an ihre Fans. Die hatten sich Sorgen um die Popsängerin gemacht, denn die Gerüchteküche brodelte mal wieder.

Nach Gerüchten rund um ihren Gesundheitszustand hat Popsängerin Britney Spears („... Baby One More Time“) ihre Fans beruhigt. „Alles ist in Ordnung“, sagte die 37-Jährige in einem Video auf Instagram. Zugleich wünschte sie sich mehr Rücksicht: Ihre Familie mache gerade eine schwere Zeit durch - sie brauche Zeit, damit umzugehen. „Aber keine Sorge, ich bin bald zurück.“