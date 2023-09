Good News Zwei Sittiche in letzter Sekunde gerettet

Zwei Sittiche sind in Bremerhaven in einem Vogelkäfig neben abholbereitem Sperrmüll abgestellt worden. Wie die Ortspolizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte ein vogelkundiger Zeuge die Tiere am Mittwoch zufällig und brachte sie in einem Karton in Sicherheit. Anschließend verständigte er die Beamten. Nach Polizeiangaben sollte der ordnungsgemäß angemeldete und an einer Straße abgestellte Sperrmüll nur wenig später abgeholt werden.