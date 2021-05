Gaststars der Kult-Serie : Brad Pitt war „wundervoll“ in „Friends“

Berlin Für Jennifer Aniston war ihr Ex-Mann Brad Pitt einer der liebsten Stargäste in der Kultserie „Friends“. Pitts Auftritt bei „Friends“ brachte ihm 2002 sogar eine Emmy-Nominierung ein.

„Mr. Pitt war wundervoll“, sagte die 52-Jährige in der Talksendung „Access Hollywood“. Anlässlich des langerwarteten „Friends“-Specials sprach Aniston am Dienstag (Ortszeit) mit ihren Co-Stars Lisa Kudrow (57) und Courteney Cox (56) über die Serie und das geplante Wiedersehen.

Kudrow bezeichnete Pitts Auftritt in der Folge „The One with the Rumor“ (dt. „Der Hass-Club“) ebenfalls als einen ihrer Favoriten. Aber auch Ben Stiller, Reese Witherspoon, Paul Rudd und weitere Hollywood-Stars wurden von den drei Schauspielerinnen als Lieblingsgäste bezeichnet.