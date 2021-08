Boris Johnson wird wieder Vater : Ein „Regenbogenbaby“ in der Downing Street

London Für Boris und Carrie Johnson waren die letzten Jahre privat wie beruflich turbulent. Jetzt hat die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Account verkündet, dass beide ihr zweites Kind erwarten.

Vaterfreuden in der Downing Street: Der britische Premierminister Boris Johnson (57) wird wieder Papa. Es sind private Zeilen, mit denen seine Ehefrau Carrie (33) die frohe Botschaft verkündet. So privat jedenfalls, wie auf einem privaten Instagram-Account mit mehr als 5200 Abonnenten möglich. Dort hatte die ehemalige Pressesprecherin von Johnsons Konservativer Partei bereits den Namen ihres ersten Sohnes Wilfred bekannt gegeben. Auch jetzt dauert es nicht lange, bis britische Medien die Nachricht verbreiten.

Doch es ist keine Jubelmeldung wie so viele Berichte über Schwangerschaften. Stattdessen schlägt Carrie Johnson einen demütigen Ton an. „Dieses Weihnachten hoffen wir auf unser Regenbogenbaby“, schreibt die 33-Jährige, wie Medien berichten und Screenshots zeigen, die im sozialen Medien kursieren. Als Regenbogenkinder werden Babys bezeichnet, die nach einer Fehlgeburt gezeugt wurden. So war es demnach auch bei den Johnsons. „Zu Beginn dieses Jahres hatte ich eine Fehlgeburt, die mein Herz gebrochen hat“, heißt es in dem Text.