Boris Becker im TV-Interview „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Hunger gefühlt“

Boris Becker redete im Interview bei Sat.1 nicht drumherum, manchmal kämpfte er auch mit den Tränen. „Natürlich“, sagte er mit Nachdruck, „war ich schuldig.“ Ganz in Schwarz gekleidet und deutlich erschlankt stellte sich das tief gefallene Sportidol in seinem ersten Interview nach weniger als einem Jahr hinter Gittern. Ein Auftritt, der nicht nur in Deutschland und in Beckers Herzensheimat Großbritannien mit Spannung erwartet wurde - und in dem er jene Reue zeigte, die bei ihm vor Gericht noch vermisst worden war.