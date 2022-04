Vor über 35 Jahren schrieb Boris Becker Tennisgeschichte, als er 1985 als jüngster Tennisspieler in Wimbledon seinen Sieg feiert. Nach vielen erfolgreichen Jahren auf den sportlichen Plätzen dieser Welt, machte Becker Schlagzeilen außerhalb seiner beruflichen Laufbahn: Eine Besenkammer-Affäre, peinliche Fernsehmomente, Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung, wegen der er sich im April 2022 am Southwark Crown Court in London verantworten musste. Das Leben des einstigen Tennis-Stars mit seinen Höhen und Tiefen in Bildern.