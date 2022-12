Gefängnisstrafe in England Britische Medien rechnen mit früher Entlassung von Boris Becker

Britischen Medienberichten zufolge steht Beckers Freilassung und umgehende Abschiebung kurz bevor. „Er wird vom Gefängnis direkt von der Polizei zum Flughafen gebracht“, sagte Pinar. Normalerweise würden Abschiebehäftlinge mit Linienflügen ausreisen und in Deutschland in Frankfurt am Main landen. Möglich sei aber auch, dass Becker mit einem Privatjet das Land verlässt, in dem er seit rund zehn Jahren lebt. Diese Variante spekuliert die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“.