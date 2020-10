„Black History Month“ : Harry und Meghan starten Aufruf gegen strukturellen Rassismus

Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Besuch in Australien (Archivfoto). Foto: dpa/Chris Jackson

London/Santa Barbara Prinz Harry und seine Frau Meghan haben sich in einem Gastbeitrag einer britischen Zeitung anlässlich es „Black History Month“ gegen strukturellen Rassismus ausgesprochen. Besonders Kinder bräuchten Vorbilder, schreibt das Paar.

Zwar habe sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert - „ausreichenden Fortschritt hat es aber nicht gegeben“, schreibt das Paar in einem Beitrag, der am Donnerstag im Londoner „Evening Standard“ erschien.