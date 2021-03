Schluss mit schwarz-grün : Billie Eilish überrascht mit neuer Frisur und knackt Instagram-Rekord

Los Angeles Mit ihren schwarz-grünen Haaren hat die 19-jährige Sängerin Billie Eilish damals einen Trend ausgelöst. Ihre aktuelle Typveränderung ist ein wenig harmloser, trotzdem sorgt ihre neues Haar für Begeisterung.

Jetzt überraschte die 19-Jährige mit einem neuen Look. Ein Instagram-Foto zeigt sie mit komplett platinblonden Haaren. „Zwick mich“, hat sie unter ihren Post geschrieben, was darauf hindeutet, dass sie mit dieser Wahl sehr zufrieden ist. Auch im Netz trifft ihre neue Haarfarbe auf Begeisterung. Innerhalb von sechs Minuten bekam das Bild eine Million Likes, aktuell sind es 19,5 Millionen. Es ist nun das am schnellsten gelikte Foto der Plattform und knackt den bisherigen Rekord von Selena Gomez aus dem Jahr 2018. Für ihr Foto, das sie beim Feiern ihres 26. Geburtstags zeigt, kassierte sie innerhalb von 13 Minuten eine Million Likes , mittlerweile sind es insgesamt 10 Millionen.

View this post on Instagram

Insgesamt soll die Umfärbung sechs Wochen gedauert haben, erzählte ihre Friseurin. Bei den Grammy Awards am 14. März muss sie also schon eine starke Veränderung hinter sich gehabt haben. Die Fans spekulierten, dass Eilish unter ihrem Fischerhut eine Perücke trug. Ein TikTok-Video, das Rapperin Megan Thee Stallion und Doja Cat beim Gang über den roten Teppich zeigt, soll außerdem eine Aussage Billie Eilishs aufgenommen haben, in dem sie sagt: „Ich kann meine Perücke nicht abnehmen“. Dennoch stellt ein weiteres ebendiese Aussage in Frage – es könne entweder „Perücke“ oder „irgendwas“ heißen.