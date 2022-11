Tokio Hotel-Stars : Kaulitz-Brüder bezeichnen sich selbst als „gestört“

Hamburg Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz beweisen Selbstkritik und reflektieren ihr eigenes Verhalten. Und zumindest in einer Hinsicht bezeichnen sie sich selbst als „gestört“.

Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz bezeichnen sich als „extrem ordentlich“. Das erzählen die bei Magdeburg aufgewachsenen 33-jährigen Zwillinge im Doppelinterview des Magazins „Stern“. „Bei mir hat jeder Gegenstand seinen Ort, an den er hingehört. Aber Tom ist genauso ordentlich“, sagte Bill, der wie sein Bruder inzwischen in Los Angeles seinen Lebensmittelpunkt hat. „Bill und ich sind da beide ganz schlimm“, sagte der mit Heidi Klum verheiratete Tom. „Wir sind in der Hinsicht gestört. Wir sind auch nie zu spät. Das wäre unvorstellbar.“ Bill: „Ich habe noch nie einen Termin oder einen Flug in meinem Leben verpasst oder verschlafen.“ Am Freitag erschien das neue Album von Tokio Hotel: „2001“.