US-Schauspieler Neun weitere Frauen verklagen Bill Cosby

Neun weitere Frauen haben den früheren Sitcom-Star Bill Cosby wegen sexueller Übergriffe verklagt. In der Klage, die am Mittwoch bei einem Bundesgericht im Staat Nevada eingereicht wurde, hieß es, Cosby habe die Frauen zwischen 1979 und 1992 in Las Vegas, Reno und Lake Tahoe unter Drogen gesetzt und missbraucht. Er habe dabei seine Macht, seinen Ruhm und sein Ansehen ausgenutzt.