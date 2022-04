Durch das Glücksrad wurde die blonde Moderatorin bekannt. Sonya Kraus kann auf 24 Jahren Fernsehkarriere zurückblicken. Wie sie mit ihrer vor einem Jahr diagnostizierten Brustkrebs-Erkrankung umgeht und die Öffentlichkeit daran teilhaben lässt, beeindruckt viele. Wir stellen Sonya Kraus hier vor.

Sonya Kraus wurde am 22. Juni 1973 in Frankfurt am Main geboren. Schon in jungen Jahren war sie mit schweren Schicksalschlägen konfrontiert. (Bild aus dem Jahr 2018.)