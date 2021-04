Seine Karriere als Sänger hatte er erst 1964 gestartet. Vorher hatte Heino eine Ausbildung zum Bäcker gemacht. Mit seinen Liedern entdeckte Heino eine Marktlücke: Seine Heimat-, Seemanns- und Fahrtenlieder, auch volkstümliche Schlager, kamen an. Mit Liedern wie „Blau blüht der Enzian“ gelangte er vor allem in der Mitte der 1970er Jahre immer wieder an die Spitze der Hitparaden.