„Bild“-Chefredakteur : Axel Springer entbindet Julian Reichelt von Aufgaben

Der Medienkonzern Axel Springer hat mit sofortiger Wirkung „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Der 37-jährige Boie ist derzeit Chefredakteur der zu Springer gehörenden Zeitung „Welt am Sonntag“.