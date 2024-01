Imagewechsel mit Schopenhauer Wie Fans und Promis auf den Wandel von Youtube-Star Bibi reagieren

Pünktlich zum neuen Jahr veröffentlicht die 30-Jährige auf Instagram eine Stellungnahme zu ihrer Pause. Der Druck, ständig ihr Privatleben als Influencerin teilen zu müssen, sei ihr zu viel geworden: „Über 10 Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte“, schreibt Bibi.