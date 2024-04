„Werde mich nach niemandem mehr richten“ Kölner Influencerin Bibi meldet sich wieder zu Wort – was ihre Zukunftspläne sind

„Es ist so schön und verrückt gleichzeitig, diese Story für euch aufzunehmen“, sagt Bianca Heinicke direkt zu Anfang ihrer Botschaft auf Instagram – und lächelt in die Kamera. Nachdem über Monate nichts von der Kölnerin zu hören war, hat sie sich am Dienstag wieder zu Wort gemeldet und in mehreren Stories auf Instagram erklärt, wie es ihr geht und was sich an ihren Inhalten verändern soll.