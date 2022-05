Stars Bianca und Julian Claßen : YouTube machte sie berühmt

Düsseldorf Millionen Menschen in Deutschland kennen Bianca und Julian Claßen. Zu verdanken ist das dem Videoportal Youtube. Durch ihre Videos erlangten sie immer mehr Bekanntheit und Fans. Eine Chronologie ihrer Karriere.

Mit Mode und Schminke fing alles an

Bianca Claßen lud ihr erstes Video auf ihrem Kanal „BibisBeautyPalace“ am 2. Dezember 2012 hoch. Am Anfang standen die Themen Mode und Schminke im Vordergrund. Bianca stellte Kosmetikprodukte vor, gab Schminkanleitungen und Modetipps. In ihrem ältesten YouTube-Video zeigt sie, wie man Haare an der Kopfhaut flechten kann.

Später widmete sie sich auch Lifestyle-Themen und ließ ihre Fans mehr an ihrem Privatleben teilhaben. Die meisten Klicks erzielten allerdings humoristische Videos: in 10... Arten-Videos porträtierte sie übertrieben themenbezogene Verhaltensweisen. Daneben kam ihr ehemaliger Partner Julian Claßen immer öfter in ihren Videos vor. Aktuell (Stand: Mai 2022) kann Bianca fast 6 Millionen Youtube-Abonnenten verzeichnen.

Werbung und Kooperationen

Eigene Musik und Kino

Bianca Claßen konnte eine Rolle im Kino-Streifen „Kartoffelsalat - Nicht fragen!“ (2015) ergattern und agierte als Synchronsprecherin in Animationsfilmen wie „Ritter Rost 2“ (2017) und „Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf“ (2017). Im Mai 2017 veröffentlichte sie unter dem Namen Bibi H. mit dem Lied „How it is (wap bap ...) ihre erste Single. Der Song landete in den Top Ten der Musikcharts in Deutschland, wurde aber auf YouTube mit über 3 Millionen Dislikes (Mitte 2019) das am schlechtesten bewertete Video eines deutschsprachigen YouTube-Kanals. Seit September 2018 rückte ihre Familie mehr in den Fokus: in diesem Monat heiratete sie ihren Partner Julian. Doch wie sieht es mit der Karriere von Julian Claßen aus?