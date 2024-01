„In Liebe, eure Bianca“ Youtube-Star Bibi verrät Fans Grund für Pause

„Über 10 Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte“, erklärte der Online-Star. In den vergangenen 20 Monaten habe sie nun versucht, sich „selbst kennenzulernen“. Sie habe zum Beispiel Bücher gelesen, habe Filme geschaut und tolle Gespräche geführt. Auch habe sie meditiert und ihr Handy teilweise „tagelang weggelegt“.