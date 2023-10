Über „Renaissance“-Tour Beyoncé veröffentlicht Trailer zu neuem Kinofilm

Der Film „Renaissance“ wird noch in diesem Jahr, am 1. Dezember in die Kinos kommen und unter anderem Konzertmitschnitte zweier Auftritte in ihrer Heimatstadt Houston sowie Hintergründe zu der Entstehung des Albums zeigen. Das US-Portal „Variety“ berichtete erst vor wenigen Tagen über Gerüchte rund um einen neuen Beyoncé-Kinofilm. Kostenpflichtiger Inhalt Auf ihrer Tour machte die Sängerin im Juni dieses Jahres bereits in Köln halt. Mit Taylor Swift kündigte vor wenigen Tagen bereits eine andere weltweit erfolgreiche Künstlerin einen Kinofilm über ihre Tournee an.