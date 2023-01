20, 30, über 40 Jahre Diese berühmten Paare haben einen großen Altersunterschied

26 Jahre Altersunterschied

Kennengelernt haben sich Sänger und Schauspieler David Hasselhoff „The Hoff“ (*1952) und die walisische Verkäuferin Hayley Roberts (*1980) 2011 in Cardiff Bay in einem Hotel. Hasselhoff rannte in roter Badehose am Strand von Malibu rum und rettete Leben in der TV-Serie „Baywatch“, da war Roberts neun Jahre alt. Laut dem Magazin „Stern“ habe Roberts den Schauspieler um ein Autogramm gebeten. Er soll sie im Gegenzug nach ihrer Telefonnummer gefragt haben. Sieben Jahren später heiratete das Paar in Rom. Für den Amerikaner ist es die dritte Ehe. Zuvor war er mit Pamela Bach und Catherine Hickland verheiratet.