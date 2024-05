Aus dem Schlaf gerissen Schock für die Geissens – Feuer in Luxus-Hotel

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannten in einem Zimmer im „Hotel de Rome“ einige Möbelstücke. Die hauseigene Sprinkleranlage habe den Brand gelöscht. Ein Polizeisprecher bestätigte den Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach ein 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen wurde. Eine Alkoholkontrolle habe 0,5 Promille ergeben. „In dem Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen ist, ist vorher offenbar auch randaliert worden“, sagte der Sprecher. Es werde nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Dass sich die Geissens in dem Hotel aufhielten, war laut dem Polizeisprecher Zufall.