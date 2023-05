US-Star in „Midnight Sun“ Bella Thorne gibt ihre Verlobung bekannt

Die Schauspielerin, die auch als Model, Sängerin und Autorin arbeitet, wurde als Teenager an der Seite von Zendaya in der TV-Serie „Shake It Up – Tanzen ist alles“ bekannt. Sie spielte in Komödien wie „Urlaubsreif“ oder „The Duff – Hast du keine, bist du eine“ mit. Mit Patrick Schwarzenegger drehte sie 2018 das Liebesdrama „Midnight Sun“.