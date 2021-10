Bei Besuch in Cardiff : Queen zeigt sich offenbar irritiert von Untätigkeit beim Klima

London Normalerweise äußert sich die Queen nicht öffentlich zum politischen Geschehen. Deshalb sorgen jetzt private Aufnahmen für Aufsehen.

Die britische Königin Elizabeth II. hat in mit einem Handy angefertigten Aufnahmen offenbar die Untätigkeit der Politik in Klimafragen kritisiert. Die 95-jährige Monarchin hatte am Donnerstag Cardiff besucht, um dort das walisische Parlament zu eröffnen. Dabei wurde sie mit einem Handy gefilmt. An einer Stelle spricht sie mit ihrer Schwiegertochter Camilla, der Herzogin von Cornwall, und der walisischen Parlamentsvorsitzenden Elin Jones, und sagt, sie wisse immer noch nicht, wer alles zur UN-Klimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow komme.