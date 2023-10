Style-Evolution Das sind die aufsehenerregendsten Outfits der Beckhams

Im August 2000, bei einer Autogrammstunde zu Victorias Single „Out of Your Mind“ im Virgin Megastore in London, waren die beiden frisurentechnisch wieder weiter auseinandergerückt. David trug einen ganz kurzen Buzzcut, während Victoria wieder zu langen Haaren übergegangen war. Das verbindende Element allerdings blieb auch im Jahr 2000 noch Leder. David setzte auf eine beige Schlangenlederjacke, Victoria auf einen Allover-Lederlook in Schwarz.