1963 feierten die Beatles mit ihrem ersten Studioalbum "Please, Please me" ihren ersten Nummer 1 Hit in den englischen Charts. Das Markenzeichen von Linkshänder McCartney wurde der Linkshänderbass von Höfner - oft auch Beatles-Bass genannt.

Die Musiker (v.l.) Paul McCartney, George Harrison, John Lennon und Ringo Starr mit dem Orden „Member of the Order of the British Empire“, 1965.