„My Name Is Barbra“ Barbra Streisand kündigt ihre Memoiren für November an

Der Hollywood-Star gab den Titel „My Name Is Barbra“ und das Erscheinungsdatum (7. November) am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter bekannt. Nach Mitteilung des US-Verlags Viking Books erzählt Streisand (80) darin „ihre eigene Geschichte über ihr Leben und ihre außergewöhnliche Karriere“, von der Kindheit in Brooklyn, über ihre ersten Auftritte in New Yorker Nightclubs, den Durchbruch mit ihrer „Funny Girl“-Rolle und alle weiteren Erfolge.